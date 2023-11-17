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09:43 (мск), источник: Piter.tv

В Ленинградском зоопарке показали осенние будни львов Адама и Таисии

Судя по видео, настроение Адама и Таисии осенью не совпадает.

Сотрудники Ленинградского зоопарка засняли ноябрьские будни пары львов. Судя по видео, настроение Адама и Таисии осенью не совпадает.

Так, лев Адам лежит в полудрёме: его явно сразила осенняя хандра. Львица Таисия при этом наоборот бодра и пытается увлечь самца игрой с погремушкой, однако тот не особенно настроен на развлечения.

В зоопарке подчеркнули, что, несмотря на разницу в поведении, обитатели саванны продолжают быть учтивыми друг с другом и, как могут, стараются поддержать любое львиное увлечение.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке до конца 2023 года будет работать выставка «Зоосад в годы блокады».

В Ленинградском зоопарке показали осенние будни львов Адама и Таисии
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09:42 (мск)© Piter.tv
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