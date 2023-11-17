09:21 (мск), источник: АиФ Кузбасc
8% кемеровчан хотят продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами
При этом каждый десятый разозлится решением коллеги уйти в отпуск после нового года.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
SuperJob опросил трудоспособных кемеровчан и выяснил, что 8% людей хотят продлить январские каникулы отпусками и отгулами. Мужчин, принявших такое решение, больше, чем женщин — 11 и 7% соответственно. Большинство людей нейтрально отнесутся к подобному выбору коллеги (58%). Четверть (23%) даже его одобряет, однако каждый десятый не будет рад, если сослуживец уйдёт в отпуск в конце года. Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, транспортники.
Мы писали, что больше половины кузбассовцев выступили на сокращение стандартной рабочей недели на час.