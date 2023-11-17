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09:46 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

К выходным в Свердловской области похолодает до −16 градусов

В утренние часы на дорогах сохранится гололедица.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +10° 0 м/с 87% 762 мм рт. ст. +12°

В Свердловскую область в предстоящие выходные придет холодный атмосферный фронт. В субботу и воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь на 18 ноября столбики термометров опустятся до −1…-6 градусов, на крайнем севере — до −9…-14.

Днем 18 и 19 ноября столбики термометров опустятся до −8 градусов, ночью — до −11, а на севере региона — до −16 градусов. Ветер будет западным и северо-западным.

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