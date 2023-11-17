Учатся работать по-другому. В Москве обучают кадры для «цифровых клиник»

К концу этого года почти 10 тыс. сотрудников московских больниц перейдут на новый формат работы. Теперь в медучреждениях все справки, медицинские книжки и прочие бумажные дела будут вестись в электронном формате, что существенно сэкономит время врачей и администраторов на ежедневных приемах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Сейчас уже почти 6,5 тыс. медиков закончили обучение по программе «Цифровая клиника» Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы, а до конца года планируется выпустить еще более 3 тыс. сотрудников клиник.
«Впервые в этом году четыре столичные больницы перешли на безбумажный формат работы. В их числе три новых флагманских центра и крупнейшая Боткинская больница. Формат цифровой клиники — это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, мы проводим масштабное обучение по их использованию. С апреля этого года в Кадровом центре завершили учебу порядка шести с половиной тысяч врачей, медсестер и администраторов Склифа, больниц имени В. В. Вересаева, имени О. М. Филатова и имени С. П. Боткина. До конца года мы планируем завершить обучение еще более трех тысяч сотрудников больниц, которые также перейдут на работу преимущественно с цифровой документацией», — рассказала Ракова.
Кроме того, заместитель мэра добавила, что новые изменения коснутся всех, кто работает в новых условиях, и тех, кто только собирается вступить в штат. Новичков обучат необходимым навыкам, которые можно получить либо в Кадровом центре, либо прямо на рабочем месте. После нескольких месяцев усилий кандидатам остается лишь пройти итоговую аттестацию и приступить к любимому делу.
Саму программу обучения разработали совместно с Департаментом информационных технологий Москвы и сотрудниками столичных стационаров. Она включает в себя различные аспекты работы в системе КИС ЕМИАС — программе, где хранится вся информация об истории болезни пациентов. После получения аттестата сотрудники клиник смогут вести медицинскую документацию в цифровом пространстве, обуздать современные мобильные рабочие места и многое другое.
«Внедряемая в стационарах система безбумажного медицинского документооборота — важный шаг в плане снижения затрат времени персонала на заполнение различных журналов, протоколов, отчетов и других документов. Вместе с тем переход на электронный формат позволяет снизить риск ошибок. Главное, чтобы сами врачи и медсестры обладали хорошими навыками работы с системой. Поэтому в Кадровом центре было заблаговременно организовано соответствующее обучение. Учебные материалы содержат много примеров из практики. Рассматриваются отдельные аспекты работы с системой КИС ЕМИАС, порядок заполнения протоколов и журналов в электронной форме, применение планшета и многое другое. Благодаря этому сотрудники больниц в короткие сроки приобретают необходимые навыки, которые сразу начинают применять в своей работе», — дополнила вице-мэр.
Новые условия работы, где врачи больше не возятся с рукописными рецептами, помогут сэкономить в среднем десять минут на каждом пациенте. Кроме того, раньше администраторы больниц в день выполняли нелегкую работу: заполняли около 40 различных журналов, следили за назначениями врачей, контролировали расход лекарственных средств — и это лишь малая часть их обязанностей. Перевод в цифровую среду позволит экономить время на каждом из пунктов запланированных дел в рабочее время и уделять гораздо больше внимания клиентам.
Напомним, что в 2022 году все детские поликлиники Москвы уже перешли на цифровой формат работы. В ближайшем будущем новые технологии придут и в остальные медучреждения города.