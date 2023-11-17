10:00 (мск), источник: РИА Новости
Пожилую женщину, прибывшую в Воронеж из Мексики, разместят в санатории
Пенсионерке, прибывшей в Воронеж из Мексики, предоставят медицинскую помощь.
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ВОРОНЕЖ, 17 ноя — РИА Новости. Прибывшую в Воронеж пожилую женщину Валентину Котову, которую перебравшиеся в США родственники ранее бросили в Мексике, разместят в санатории, сообщил журналистам представитель правительства Воронежской области.
Котова ранее в пятницу прибыла поездом из Москвы в Воронеж. Изначально предполагалось, что она поселится в съемной квартире.
«Гражданку России Валентину Котову, которая с помощью властей РФ вернулась из Мексики на Родину, сегодня утром встретили в Воронеже сотрудники министерства социальной защиты региона. Они договорились с Валентиной Котовой, что сначала она отправится в один из городских санаториев, где сможет отдохнуть после долгой дороги и определиться с дальнейшим местом проживания», — сообщил представитель облправительства.
Он добавил, что Котовой по желанию будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь, возможность получить консультации юриста и других специалистов.
Ранее сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников направили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике, и призвали помочь в России пожилой и нуждающейся в уходе женщине. В Москву Котова прилетела в среду.
В России у нее не осталось жилья и родственников, и женщина выразила желание поселиться в Воронежской области. Регион она выбрала, исходя из его климатических и экономических особенностей.
Как ранее рассказал РИА Новости российский консул в Мексике Александр Иващенко, Котова вместе с сыном и его женой, которые собирались нелегально пересечь границу и попасть в США, продала свое имущество и прибыла в Мексику в 2022 году. Попытку пересечь границу пресекла миграционная служба, после чего семья осталась в Мексике. Сын Котовой с супругой-украинкой позднее уехал в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили у дверей российского консульства.
Котова, как отмечал консул, не ходит из-за болей в спине и передвигается в коляске, а также испытывает проблемы с высоким давлением. При этом сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем пожилой женщины.