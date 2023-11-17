16:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Пермь избавляется от уродливых граффити
Ежедневно в городе проводятся рейды.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уродливые рисунки и каракули, нанесенные на фасады домов, портят вид города. Особенно обидно видеть разрисованными здания, которые привели в порядок к 300-летию Перми. Поэтому ежедневно сотрудники городской административно-технической инспекции проводят рейды по выявлению незаконных граффити.
Незаконных надписей становится меньше
— За 10 месяцев этого года в Перми было зафиксировано более 16 тысяч граффити — надписей, графических рисунков и иных изображений, незаконно нанесенных на фасады зданий, — рассказал директор административно-технической инспекции Перми Кирилл Самаркин в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). — Из них свыше 14 тысяч — это порядка 90 процентов всех изображений — были устранены. Надо сказать, что их количество уменьшилось. В прошлом году за 10 месяцев было обнаружено более 17 тысяч граффити.
При обнаружении незаконных рисунков специалисты АТИ направляют письма к ТСЖ, УК или собственникам нежилых помещений о том, что необходимо устранить нарушения.
— Согласно правилам благоустройства территории города Перми, срок устранения незаконно нанесенных граффити составляет 3 рабочих дня со дня их обнаружения, — отметил и. о. заместителя главы администрации Перми Алексей Туров.
И также напомнил, что за неустранение изображений в срок предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет до 2 тысяч рублей гражданам, до 10 тысяч рублей должностным лицам, до 50 тысяч рублей — юридическим лицам.
Разумеется, предусмотрены штрафы и для самих граффитистов. За нанесение на фасад здания графических рисунков и иных изображений самовольным художникам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Но, прежде чем оштрафовать, граффитистов нужно определить. Возможно ли это?
— Мы активно используем информацию от жителей Перми, также в поиске помогают и камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, — объяснил Кирилл Самаркин. — Например, в октябре была установлена личность нарушителя, который нарисовал граффити на опорах освещения на Комсомольском проспекте.
Конечно, пермякам неприятно видеть стены своих домов, изуродованные кривыми надписями. Поэтому они сообщают о появлении граффити. А для того, чтобы с помощью горожан выявлять незаконных художников, власти Перми планируют выплачивать вознаграждение за содействие в их определении.
— При обнаружении фактов нанесения графических рисунков на здания необходимо обращаться в полицию или администрацию своего района, — объяснил Алексей Туров. — А со следующего года те, кто заснимет граффитистов за работой, благодаря чему удастся установить личность нарушителей, смогут получить выплату, сумма еще обсуждается.
Сейчас этот проект проходит антикоррупционную экспертизу.
Автодозвон против нелегальных объявлений
Ведется работа и по выявлению расклейщиков незаконных объявлений. Как тех, кто развешивает бумажки на столбах, остановках и стенах домов, так и тех, чьи услуги рекламируют эти объявления.
— С начала года сотрудниками административно-технической инспекции совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии уже было задержано более 100 человек, — рассказал Кирилл Самаркин. — Рейды также проводятся ежедневно.
За расклейку объявлений также предусмотрен штраф. Размер штрафа для граждан составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
При этом важно отметить, что ответственность будет возлагаться именно на расклейщиков объявлений, поэтому гражданам стоит подумать, стоит ли браться за такую работу. Ведь ее оплата зачастую составляет меньше суммы штрафа.
А против заказчиков расклейки действует система автодозвона.
— Все номера, которые указаны на незаконных объявлениях, вносятся в эту систему, каждые 15 минут идет звонок на этот номер и автоинформатор сообщает о необходимости устранить нарушение правил благоустройства, — отметил Алексей Туров.
ВАЖНО!
В Перми с начала года составлено 687 протоколов об административных правонарушениях в связи с выявлением незаконных граффити. По результатам их рассмотрения к административной ответственности привлечено 593 человека, сумма наложенных штрафов составила более 3 миллионов рублей.