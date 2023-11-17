10:15 (мск), источник: АиФ Волгоград
Сели на мель. Почему в волгоградских реках рекордно упал уровень воды
Как отмечают гидрологи-исследователи, прошедшим летом выпало не слишком много дождей.
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В эти дни ВНИИ гражданской обороны и ЧС выступил с весьма тревожным прогнозом: речь идёт о возможных проблемах с судоходством в акватории Волги в районе Волгограда и даже перебоях с подачей питьевой воды.
В причинах острого дефицита воды в Волге и малых реках разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Прогулки по дну Волги.
С конца октября на Волжской ГЭС установили критически низкий уровень сброса из водохранилища в Нижнюю Волгу. До начала декабря среднесуточные сбросы будут колебаться в пределах 4500−4700 куб. м/с. Если снижать и дальше, под угрозой окажется работа водозаборов ниже гидроузла в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии.
В эти дни местные соцсети облетели кадры выступивших из-под воды отмелей и островков на Волгоградском водохранилище в Камышине и Николаевске.
— В Николаевске вода отступила от набережной на десятки метров, — отмечает жительница райцентра Ирина Долгова. — А грузовой паром Николаевск — Камышин сел на мель, людям пришлось делать крюк через Волжский, это лишних 400 км.
Тревожные сообщения приходят в эти дни и с верховьев Волгоградского водохранилища. В Саратове на мелководных участках водохранилища замечена гибель рыб и ондатр, приостановили работу некоторые базы отдыха, раньше времени закрывается навигация.
В Федеральном агентстве водных ресурсов России пытаются успокоить: ситуация не критична, поскольку не достигнут минимально возможный уровень воды в Волгоградском водохранилище, который определён в 12 м по балтийской шкале высот.
Отметим — в последнее время уровень воды у верхнего бьефа Волжской ГЭС колебался у отметки 13,4 м. То есть если вода в водохранилище упадёт ещё на метр с небольшим, его наполнение станет проблематичным. Как, впрочем, и работа самого Волгоградского гидроузла.
— При согласовании режимов работы Волго-Камского каскада в условиях нынешнего дефицита воды в первую очередь надо поддерживать регламентированные отметки для работы водозаборов и обеспечивать подачу ресурса для нужд населения, — прокомментировали в Росводресурсах.
В чём причина?
Эксперты утверждают, что на снижение уровня воды в Волге влияет ряд факторов. Как отмечают гидрологи-исследователи, прошедшим летом выпало не слишком много дождей. Влага не впитывалась в почву, сразу уходила в реку. А чтобы пополнять Каму или Волгу, нужно, чтобы работали роднички и речки в течение всего лета. Засушливой выдалась и нынешняя осень.
— Вода после паводка резко упала на Волге уже в начале июня, — отмечает волгоградский рыболов-любитель Александр Блоков. — До сих пор много рыбы с невыметанной икрой попадается, а это значит, не будет нормального воспроизводства.
В соседнем с Волгой бассейне Дона нынешние показатели водности довольно оптимистичны, поскольку суммарный сток весеннего половодья там составил 93% от среднегодовой нормы, чего давно не было. Причина — из-за промерзания почвы прошлой зимой вешняя вода наполнила речки и овраги, ушла в Дон, а не впиталась в почву. Но такой минимально необходимый Дону водный режим наблюдается на реке всё реже.
Одним не справиться.
Тем временем жители многих посёлков, хуторов региона бьют тревогу при виде пересыхающих летом речушек бассейна Дона. Обмельчали до предела Тишанка под Иловлей, приток Медведицы Арчеда под Фроловом.
— Говорят, что в бедах наших рек якобы виноват исключительно климат, глобальное потепление, малоснежные зимы, но есть причина рукотворная, — убеждён госинспектор Серафимовичской инспекции Цимлянского отдела АЧТУ Росрыболовства Алексей Арестов. — Видите, на той стороне речки Карман распаханные местным агрохозяйством поля подходят почти вплотную к руслу речки? Под ноль распахана и пойма речушки, и защитная прибрежная полоса водного объекта. Разумеется, это злостное нарушение природоохранных законов, Водного кодекса, но главное — весной при снеготаянии талые воды не дойдут до русла, а сразу впитаются в нарушенную распашкой почву. Недополучит воду не только речушка Карман и Бузулук, в которую она впадает, но и далее Хопёр, Дон.
По словам Арестова, только на северо-западе региона, в бассейне Бузулука и Хопра, инспектора рыбоохраны и экологи ежегодно фиксируют массовые случаи пренебрежения землепользователями водоохранным законодательством.
Эту тревогу разделяют и региональные власти. Так, на днях экологический совет при областной думе провёл выездное заседание на борту самолёта Ан-2. Его участники облетели около десятка районов области, оценили состояние водных объектов и лесов. «Нам необходимо добиться соблюдения законодательства в части природоохранного режима малых рек, исключить негативное воздействие на водные объекты, — отметил зампредседателя облкомприроды Сергей Водолагин. — Все замеченные нарушения взяты в работу. Из-за распашки грунт попадает в воду, происходит загрязнение и заиливание водоёма. В итоге даже большая работа по расчистке рек может не привести к их излечению».
Спасение малых рек в области продолжается: на очереди расчистка рек Царица, Сухая Мечётка и Мокрая Мечётка, идут работы по расчистке Медведицы, завершается разработка проекта по расчистке реки Иловли и экологической реабилитации Волго-Ахтубинской поймы.
Но в одиночку область проблему не решит, надо действовать сообща — не случайно на заседании Госдумы 2 ноября было отмечено, что проблема обмеления Волги касается 80 млн человек. Сейчас регион подготовил предложения для включения в новый федеральный проект «Оздоровление водных объектов», который стартует с 2025 года.
Мнение власти.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин:
«Волга — самая зарегулированная река. Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы. И здесь вопрос — принять управленческие решения. На то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный: почему допустили. Даже когда лето было более жарким, ещё меньше было дождей, уровень так низко не опускался».
(Во время обсуждения проблем Волги в Госдуме 2 ноября 2023 г.).
Комментарии.
Гендиректор общественного фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков:
— Волжский и Донской бассейны вбирают в себя большое количество малых рек, но те приносят в Волгу совершенно не то количество воды, что раньше. Воду в малых реках разбирают на хозяйственные цели. Влияет и изменение климата, потепление. Проблемы малых рек вообще очень слабо исследованы. Этот вопрос надо решать на федеральном уровне. Регионы при всём желании самостоятельно не могут справиться со столь масштабными вызовами, с ощутимыми изменениями в гидрологии и экологии рек.
Профессор регионального филиала РЭУ им Г. В. Плеханова Игорь Бельских:
— У меня дача на острове Сарпинском, и я с тревогой слежу за происходящим здесь. Считаю, что и сам остров, и вся пойма более всего нуждаются в качественном естественном половодье. На Сарпинском слабые паводковые разливы привели к высыханию большинства внутренних озёр острова. Леса и луга деградируют, увеличивается количество сухостоя, деревья погибают от обезвоживания. Водяные пласты из-за многолетнего маловодья уходят, дачи остаются без воды. Надо срочно принять меры для нормализации водохозяйственной обстановки на Волге. Это ключевой вопрос развития территории.