10:07 (мск), источник: Живем в Нижнем
Нижний Новгород объявили самым безопасным городом-миллионником России
Индекс безопасности города составляет 71.1.
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Нижний Новгород назван самым безопасным среди городов-миллионников России. Исследование провел международный аналитический портал Numbeo.
Всего в рейтинг вошло 4 российских города — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижний Новгород. Среди них лидирует столица Приволжья. Индекс безопасности в ней составил 71.1, а индекс преступности — 28.9.
Москва заняла второе место с индексом безопасности в 63.7 и преступности — 36.3. «Бронза» отошла Питеру с индексами 60.7 и 39.3. Новосибирск расположился на четвертом месте с показателями 52.5 и 47.5.
Всего же в рейтинге представлены 352 города. Нижний Новгород среди них занимает 63 строчку. Первую тройку самых безопасных городов мира занял Рас-эль-Хайма (89.8), Аджман (89.4) и Абу-Даби (87.5) в ОАЭ. Стоит отметить, что только Абу-Даби из данной тройки имеет население более миллиона человек.
На первой с конца строчке рейтинга столица Венесуэлы Каракас (17.4). 351 и 350 строчки достались городам ЮАР Претории (18.1) и Йоханнесбургу (19.1).
Напомним, Нижний Новгород занял 33 строчку в рейтинге городов России по уровню зарплат.