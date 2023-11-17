11:07 (мск), источник: РИА Новости
Красноярского журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти
Красноярского журналиста Полушина оштрафовали по статье о возбуждении ненависти.
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости. Журналист из Красноярска Дмитрий Полушин оштрафован на 20 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
«Дмитрий Полушин оштрафован Центральным районным судом Красноярска по статье 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — ред.) на 20 тысяч рублей», — сообщил собеседник агентства.
Сам Полушин на YouTube-канале заявил, что его обвиняли в разжигании ненависти к партии «Единая Россия», так как в видеоролике, размещенном ранее в сети, он критиковал работу красноярских депутатов.