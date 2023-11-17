Морозную погоду пообещали в Казахстане в выходные

С 18 по 20 ноября на большей части Казахстана ожидаются осадки, а также морозная погода. Сильные осадки в виде дождя и снега синоптики прогнозируют 18 ноября на северо-западе, севере страны, 19—20 ноября — на востоке, юге, юго-востоке страны.
Так, ночью на северо-западе температура понизится до 3−13 мороза, днем — до минус 7. На севере, в центре, востоке страны: ночью — до 8−16 мороза, днем — до 2−10 мороза. На юге Казахстана ночью температура понизится до 3 градусов ниже нуля, днем — до плюс 5−15, на юго-востоке ночью — до 6 мороза, днем — до 5 мороза. В целом по республике ожидаются усиление ветра до 15−29 м/с, а также туманы.
Согласно прогнозу погоды на ноябрь, во второй и третьей декадах месяца (декада — 10 дней) погода будет изменчивой, ожидается частая смена теплых и морозных дней. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по Казахстану не исключены гололедные явления и туманы. Во второй половине ноября на севере страны синоптики прогнозируют морозную погоду.