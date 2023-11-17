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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

9% петербуржцев продлят новогодние выходные отпусками и отгулами

Большинство из них начнут отдыхать в конце декабря.

Жители Петербурге планируют продлить свои новогодние выходные дополнительными отгулами и отпуском. Такое решение приняли 9 процентов опрошенных. Эти данные 17 ноября приводят аналитики сервиса SuperJob.

— 9% петербуржцев планируют продлить январские каникулы: 6% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% — в первые рабочие дни нового года. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще женщин (10 и 7% соответственно), — говорится в сообщении.

Чаще всего решение о продлении каникул принимали молодые работники возрастом до 34 лет. Всего 12% опрошенных, решивших взять отгулы, старше этого возраста.

Остальные сотрудники, по данным опроса, спокойно относятся к коллегам, которые будут отдыхать чуть больше. Каждый четвертый специалист даже одобряет такое решение.

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