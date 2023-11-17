Узбекистанцы чаще других жителей ЦА путешествуют в Москву

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В столичном Узэкспоцентре проходит международная туристическая ярмарка. Всего мероприятие собрало более 1,5 тыс. человек из 20 стран — России, Чехии, Малайзии, Грузии, Азербайджана, Таиланда, Кыргызстана и других.
Стенды многочисленных участников расположились в двух павильонах — национальном и международном. Каждый из регионов Узбекистана представил не только свой турпотенциал, но и погрузил участников и посетителей в колоритную атмосферу фольклора и национальной кухни.
Так, например, стенд Бухары представил эмир в сопровождении свиты, а Каракалпакстан встречал гостей в уютной юрте с накрытым дастарханом.
«Первое, что привлекает туристов в Каракалпакстане, — Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого. На втором месте — туры по Аральскому морю», — рассказала представительница одного из туроператоров Каракалпакстана Айжамал Таубалдиева.
Не меньшей популярностью у туристов пользуется древний Хорезм. Они стремятся побывать в знаменитых песчаных крепостях и увидеть зороастрийские памятники. Данное направление для путешествий нередко выбирают и российские туристы. Как рассказала Айжамал Таубалдиева, с начала 2023 года регион посетили более 20 тысяч гостей из России.
Что касается внутреннего туризма, то непосредственно узбекистанцы чаще всего выбирают зиерат-туризм или паломнический туризм.
Одним из активных участников ташкентской международной туристической ярмарки стала Россия, представившая стенды Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Свердловской и Новгородской областей, Кузбасса, Ставрополья. В частности, соэкспонентами стенда Москвы стали 13 туристических компаний. Такой интерес со стороны обеих стран неслучаен.
Как ранее Sputnik рассказал начальник управления транспортной логистики Комитета по туризму Шухрат Исакулов, в этом году Узбекистан ожидает 800 тысяч российских туристов. В свою очередь, как стало известно на турвыставке, российскую столицу за первые шесть месяцев этого года посетили более 100 тыс. туристов из Узбекистана.
«В партнерстве с другими регионами мы создаем межрегиональные туристические продукты для зарубежных рынков. Туристы из разных стран могут посетить не только Москву, но и совместить свою поездку в столицу с другими городами России», — уточнил начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.
Так, например, российский город Апатиты представлял его знаменитый уроженец — телеведущий Андрей Малахов. Как известно, Мурманская область, где находится город, привлекает путешественников, в частности незабываемыми видами северного сияния.
По словам Булата Нурмуханова, комитет работает также по линии взаимного продвижения туристических дестинаций (места, которые посещают туристы).
В рамках туристической выставки Комитет по туризму города Москвы презентовал проект по линии образовательного туризма «Город открытий». Это профориентационная программа для школьников с 7 по 11 класс.
Проект запустили в 2020 году. Благодаря ему школьники, в том числе из стран ближнего зарубежья, могут отправиться по образовательно-туристическому маршруту в Москве, а также Воронеже, Когалыме и Тобольске.
«В рамках проекта школьники из России и других стран могут ознакомиться с перспективными профессиями, посетить высокотехнологичные производства, ИТ-компании и вузы», — рассказал Константин Старостин, заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы.
Сегодня школьники могут попробовать себя в восьми направлениях — креативной индустрии, цифровых технологиях, транспорте и космосе, энергетике, биотехнологиях и медицине, экологии, урбанистике и гуманитарных технологиях.
Кроме того, в рамках завершающейся сегодня международной туристической ярмарки председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов и замхокима Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма.
Планируется, что число туристов в обоих направлениях превысит миллион человек. Кроме того, будут проводить презентации, организовывать туристические и культурные фестивали, гастроли фольклорных ансамблей.
В Ташкенте открылась международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути».