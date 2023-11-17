На Тверской площади начнется фестиваль «Мастерская подарков» проекта «Сделано в Москве»

Фестиваль «Мастерская подарков» пройдет с 18 ноября по 4 декабря на ярмарке «Тверская-маркет». Площадки будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Здесь любой желающий сможет окунуться в атмосферу предстоящего праздника и приобрести новогодние подарки для родных и близких.
Жителям и гостям столицы предложат рождественские пряники, яркие кружки, экологичный мед, трутневое молоко и соты, украшения из натуральных камней, декор для дома, свечи и многое другое. Кроме того, будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками и розыгрыш призов от участников проекта «Сделано в Москве».
«В преддверии главного семейного праздника на Тверской площади впервые заработает предновогодний фестиваль. В одном месте можно познакомиться с местными брендами и приобрести подарки для всей семьи. Отмечу, что треть от всех представленных брендов — участники программы “Сделано в Москве”, которая призвана продвигать локальных производителей. Помимо павильонов с сувенирами, город подготовил насыщенную развлекательную программу. Каждую неделю взрослых и детей ждут интересные интерактивы и более 100 мастер-классов», — рассказала Кристина Кострома, глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Каждые выходные на ярмарке будут проходить тематические мероприятия. 18 ноября здесь отметят день рождения Деда Мороза. Посетители увидят выступление уличных цирковых артистов, услышат стихи и песни, примут участие в розыгрыше призов от главного волшебника страны. Хедлайнером вечера станет артист Lyriq.
С 24 по 26 ноября в рамках акции «Черная пятница» продавцы установят скидки на отдельные товары, а еще пройдет выступление фокусников.
Программа 2 и 3 декабря будет приурочена к началу зимы. Гостям представят иммерсивный спектакль «Погружаемся в Новый год». Вход свободный, регистрация не требуется. Время начала объявят дополнительно в телеграм-канале «Сделано в Москве».
На территории ярмарки можно будет бесплатно угоститься чашкой чая, продегустировать сладости московских производителей и упаковать приобретенные товары локальных брендов. Территорию по-новогоднему украсят, а на качели положат уютные пледы и подушки с надписью «Сделано в Москве». В стилизованной под гигантскую коробку с подарками фотозоне гостям предложат сфотографироваться.
На входе посетители получат карточку-маршрутизатор, с ее помощью можно выиграть призы от местных брендов. Для этого нужно приобрести на ярмарке любой понравившийся товар, подписаться на телеграм-канал проекта и выложить фотографию с хештегом #сделановмоскве в социальных сетях.