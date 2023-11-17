10:23 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградские сельские больницы могут получить право на продажу лекарств
16 ноября депутаты на заседании областной думы поддержали соответствующий законопроект.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Жители Перелазовского сельского поселения Клетского района жаловались на плохое обеспечение лекарствами и подали просьбу об улучшении положения дел со снабжением препаратами.
Как сообщает «Волгоградская правда.ру», если проект закона будет окончательно принят, то в населенных пунктах, в которых нет аптек, но есть медучреждения, будут отпускаться лекарства. К таким медучреждениям относятся амбулатории, ФАПы и центры общей врачебной практики.
Помимо этого, депутаты предложили разрешить и другим подразделениям медицинских организаций продавать лекарства на основании фармацевтической лицензии, если в такой организации работает врач-фармацевт.