Главное
Палестино-израильский конфликт
10:23 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградские сельские больницы могут получить право на продажу лекарств

16 ноября депутаты на заседании областной думы поддержали соответствующий законопроект.

Источник: РИА "Новости"

Жители Перелазовского сельского поселения Клетского района жаловались на плохое обеспечение лекарствами и подали просьбу об улучшении положения дел со снабжением препаратами.

Как сообщает «Волгоградская правда.ру», если проект закона будет окончательно принят, то в населенных пунктах, в которых нет аптек, но есть медучреждения, будут отпускаться лекарства. К таким медучреждениям относятся амбулатории, ФАПы и центры общей врачебной практики.

Помимо этого, депутаты предложили разрешить и другим подразделениям медицинских организаций продавать лекарства на основании фармацевтической лицензии, если в такой организации работает врач-фармацевт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Астраханской области на строительство дома для сирот добавят еще 50 мл...
Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медициназдоровье