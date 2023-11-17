10:24 (мск), источник: АиФ Волгоград
Снег с дождем и гололед омрачат события 19 ноября в Волгограде и области
В день, на который намечены мероприятия, приуроченные к годовщине начала наступления советских войск в Сталинграде, будет холодно.
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О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие выходные предупреждают жителей Волгоградской области в региональном ЦГМС.
Дождь, дождь со снегом и мокрый снег переходящий местами в снегопад случатся в субботу на всей территории области. В тот же день на дорогах ожидается гололед, в связи с чем водителям следует быть осторожнее — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Температура днем в ряде районов опустится до −1º, в Волгограде — до +2…+4º.
В воскресенье, 19 ноября, торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине начала наступления советских войск в Сталинграде, будут омрачены дождем со снегом. Ветер поднимется до 18 м/с, а местами — до 20 м/с. Днем будет холодно — +1…+6º в районах области, +1…+3º в Волгограде.
В областном центре на 19 ноября запланирован показ «Света великой Победы».