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10:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Снег с дождем и гололед омрачат события 19 ноября в Волгограде и области

В день, на который намечены мероприятия, приуроченные к годовщине начала наступления советских войск в Сталинграде, будет холодно.

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Источник: РИА "Новости"

О неблагоприятных погодных условиях в ближайшие выходные предупреждают жителей Волгоградской области в региональном ЦГМС.

Дождь, дождь со снегом и мокрый снег переходящий местами в снегопад случатся в субботу на всей территории области. В тот же день на дорогах ожидается гололед, в связи с чем водителям следует быть осторожнее — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Температура днем в ряде районов опустится до −1º, в Волгограде — до +2…+4º.

В воскресенье, 19 ноября, торжественные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине начала наступления советских войск в Сталинграде, будут омрачены дождем со снегом. Ветер поднимется до 18 м/с, а местами — до 20 м/с. Днем будет холодно — +1…+6º в районах области, +1…+3º в Волгограде.

В областном центре на 19 ноября запланирован показ «Света великой Победы».

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