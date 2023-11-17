11:16 (мск), источник: АиФ Владивосток
Приморье ожидает новая порция тепла
Циклон постепенно отступит.
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Активный циклон, под властью которого регион оказался 16 ноября, сегодня, в пятницу продолжает смещаться вдоль восточного побережья. Днем и ночью пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и дождя со снегом. На востоке края очень сильный дождь, на побережье сильный ветер. Ночью похолодает до −1…-7 °C.
В субботу циклон уйдёт на восток, осадки пойдут на убыль, столбики термометров поднимутся максимум до +5°C. В воскресенье без существенных осадков. Ночь станет немного прохладнее, а день — несколько теплее субботы.
Хорошие сюрпризы погода обещает преподнести в начале следующей недели. 20 ноября, в понедельник, гребень антициклона повысит общую температуру воздуха — максимум — +2… +8 °C, в центральных районах −1… −3 °C. Вторник окажется самым теплым: ночью +1… +4 °C, днем +5… +8 °C.
Однако зима не собирается сдаваться. К середине недели синоптики Примгидромета прогнозируют понижение пиковых для ноября плюсовых температур.
Отметим, что общее количество осадков, выпавших за последние сутки, составило 7 — 19 мм, в южных районах и на восточном побережье 20 — 40 мм. На северо-востоке до 2 мм. На южном побережье усилился ветер до 17 — 22 м/с.