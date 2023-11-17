10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Ковид: стал похож на ОРВИ, но не разучился убивать
Минздрав Краснодарского края напомнил о коварстве коронавируса.
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Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае растет уже несколько недель — еще с конца лета. За последнюю неделю октября число зарегистрированных новых случаев составило уже 733 человека. И несмотря на то, что сегодняшние цифры весьма далеки от пиковых значений, которые мы видели во время пандемии, ситуацию нельзя назвать спокойной.
По данным регионального минздрава, в Краснодарском крае распространен штамм «Омикрон» и его подвиды, которые характеризуется коротким инкубационным периодом (2−7 дней, в среднем 3−4 дня). Новые подвиды «Омикрона» еще более заразны и устойчивы к иммунному ответу организма, отмечают в ведомстве.
«При COVID-19 может наблюдаться лихорадка, кашель, слабость. А одышка и затрудненное дыхание при COVID-19 отмечаются значительно чаще, чем при гриппе и ОРВИ. При легком течении COVID-19 у человека на начальных этапах возникают слабость и повышенная утомляемость, затем добавляются заложенность носа, першение и боль в горле, сухой кашель, может подниматься температура, которая не спадает даже при приеме жаропонижающих. Может отмечаться боль в мышцах, нарушение обоняния, потеря вкуса», — рассказали в министерстве здравоохранения.
При этом в ведомстве отмечают, что симптомы COVID-19 всё больше делают его похожим на ОРВИ, заболевание часто протекает в легкой форме или бессимптомно, однако вероятность осложнений в виде вирусной пневмонии с острой дыхательной недостаточностью и тромбозами никуда не делась. В первую очередь это касается пациентов из групп риска — старше 60 лет, а также людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями: гипертонией, сахарным диабетом, аутоиммунными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. В категорию риска входят и люди с пересаженными органами: для того, чтобы трансплантат прижился, им необходимо принимать препараты, подавляющие иммунитет, что при заражении может привести к тяжелому течению болезни.
Схожесть ковида с ОРВИ увеличивает важность своевременной лабораторной диагностики, отмечает главный специалист инфекционист минздрава Краснодарского края, главврач СКИБ Сергей Зотов: «Чтобы отличить ковид от гриппа и других вирусных инфекций, нам нужны тест-системы ПЦР. К счастью, сейчас всевозможные экспресс-тесты на определение ковида есть у врачей Скорой помощи и в приемных покоях стационаров, они продаются в аптеках. Чем быстрее будет поставлен диагноз, тем лучше, потому что от этого зависит схема лечения. Коронавирусную инфекцию лечат иначе, нежели грипп, несмотря на то, что симптомы заболеваний могут быть схожими», — утверждает специалист.
По статистике, основная масса заболевших — это люди среднего возраста, от 30 до 50 лет, говорит Сергей Зотов. И несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает легко, эта категория пациентов тоже может получить серьезные осложнения, особенно в том случае, если у человека по той или иной причине снижен иммунитет.
У молодых тоже бывает сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые, аутоиммунные заболевания и другие отягощающие течение факторы.
Помимо тяжести течения самого COVID-19, инфекция может стать препятствием для продолжения лечения основного заболевания, что может снизить его эффективность.
Но и сам коронавирус может негативно сказаться на иммунитете. Оказывается, врачи во всем мире наблюдают снижение иммунитета у людей. По словам Сергея Зотова, те заболевания, которые раньше протекали легко, даже банальные ОРЗ, сегодня проходят тяжелее, причем и у молодых.
Дополнительную эпиднагрузку Краснодарскому краю несет наш статус курортного региона. Ежегодно к нам приезжают миллионы туристов со всей страны, и поток увеличивается с каждым годом.
Конечно, это большая нагрузка на край — на инфраструктуру, на здравоохранение. И это создает определенный риск распространения инфекционных заболеваний. Наша задача — быть готовыми реагировать на любой инцидент. В регионе созданы госпитальные базы не только для единичных случаев, но и на случай возможного подъема заболеваемости — тем же ковидом, например. В пандемию мы разворачивали 25 госпиталей, 7700 коек у нас было. Будет необходимость — развернем снова.
Еще одна системная проблема, которую принес коронавирус — это так называемый «длительный ковид». И оказалось, что краснодарские врачи и ученые начали с ней работать одними из первых в стране. Работа по изучению отдаленных последствий ковида стартовала еще в первый год эпидемии.
Мы брали разные по степени тяжести группы пациентов, которые прошли через нашу больницу, и потом обследовали через три месяца, через полгода, через год после выписки. Увидели, что это очень коварное заболевание, потому что спектр постковидных осложнений оказался весьма широким. Заболевания сердечно-сосудистой системы, осложнения на глаза… Очень большие осложнения на суставы. Число случаев замены суставов в мире значительно увеличилось. Доказано, что поражение крупных суставов связано с прямым действием вируса. Я уже не говорю о неврологических и психических проблемах в виде так называемого ковидного тумана, нарушений памяти, нарушений обоняния, которое сохраняется месяцами.
По мнению специалиста, количество отдаленных последствий коронавируса с годами будет только увеличиваться. И к этой работе, весьма вероятно, подключатся онкологи, потому что многие вирусы имеют онкогенное действие. К сожалению, ковид оказался мультисистемной проблемой, стоящей на стыке многих специальностей, поэтому всех нас ждет еще множество неприятных известий об этом вирусе и его влиянии на организм, резюмировал врач. Поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности.