10:40 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В 2024 году призывников в Волгограде и области ждут серьезные изменения
Каких нововведений ждать солдатам-срочникам будущей весной, читайте в нашем материале.
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Весенний призыв в РФ начинается 1 апреля, длится он около 3,5 месяца. Как сообщает «Волгоградская правда.ру», какое количество молодых людей в 2024 году призовут на службу, еще не известно. Но известно, что изменится в самой службе.
Наиболее серьезные корректировки в законодательстве затронут увеличение самого призывного возраста. В армию служить отправятся мужчины в возрасте с 18 до 30 лет. А тем, кому до 1 января 2024 года будет 27 лет, на срочную службу призыв не грозит.
Кроме того, Госдума утвердила для граждан штрафы за неявку или уклонение от прохождения медкомиссии. В том случае если будущий призывник не придет в военкомат по повестке, его оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Ранее штраф был гораздо меньше — 500−3000 рублей.
От 1000 до 5000 рублей придется заплатить тем, кто не сообщит об изменении своего семейного положения, образования, места жительства, места работы (учебы).
Мужчина призывного возраста должен уведомить военкомат о своем отъезде за границу, если он отбывает на срок от 6 месяцев. При нарушении его ждет штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Уклонисты от медкомиссии вместо получения предупреждения заплатят 15−25 тыс. рублей.
Также на 2025 год планируется введение электронного реестра воинского учета. В нем будут храниться данные обо всех гражданах призывного возраста. Уже подписан закон о его создании.
Зато сам срок службы не изменится — провести в армии придется, как и ранее, 1 год.