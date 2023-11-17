11:22 (мск), источник: АиФ Владивосток
Непогода стала для Приморья поверкой на дорогах
Приморье с трудом выдержало очередную порцию осадков.
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В течение суток 16 — 17 ноября Приморский край был во власти активного циклона, который подошел к южному побережью. Днем 16-го на большей части территории региона прошли дожди, а ночью осадки в виде дождя, дождя со снегом и мокрого снега шли на всей территории Приморского края.
По данным Примгидромета, общее количество осадков составило 7 — 19 мм, в южных районах и на восточном побережье 20 — 40 мм. Меньше всего осадков выпало на северо-востоке, до 2 мм. Во многих районах отмечались гололедные явления (на дорогах гололедица и снежный накат, в западных районах отложения мокрого снега).
При этом в целом было тепло: максимальные температуры составили +1… +9 градусов, минимальные 0… +5 °C, на северо-востоке — до минус 9.
Оказались не готовы
На дорогах на юге Приморья 16 и 17 ноября отмечался снежный накат и обледенение. Несколько автомобилей были замечены в кюветах. Не менее трёх — в перевёрнутом состоянии. Проблемные участки — трасса перед Уссурийском и в Надеждинском районе.
«Главное — осторожность. К зиме готовы — резина соответствует. Смотрим в оба и на газ жмём аккуратно, держим дистанцию. И тогда можно ездить. Лучше полчаса потратить в дороге, чем две недели на больничной койке. Это же очевидно», — посмеялся водитель Алексей Пестряков.
Но ответственными оказались далеко не все водители. Последствиями тайфуна стали многочисленные аварии на скользких обледеневших участках скоростных трасс. Зафиксировано 83 ДТП, из них 14 с пострадавшими. Один человек погиб, а 27 получили травмы. Повреждено 155 транспортных средств. В эти дни статистика происшествий подскочила на 16%.
Самым нашумевшим инцидентом стал съезд с дороги на обочину и опрокидывание школьного автобуса в Надеждинском районе. Автобус перевозил учеников одной из школ. Как раз на занятия. В результате аварии несколько детей получили лёгкие травмы. В основном — набили себе синяки и шишки. Но часть пассажиров пришлось госпитализировать.
«17 ноября в стационаре остаются три ребёнка, пострадавших в ДТП. Их состояние стабильное, без ухудшения, проводится медикаментозная терапия. Выходные проведут в больнице под наблюдением врачей, а в начале недели будут готовиться к выписке», — сообщили 17 ноября в краевом Минздраве.
Прокуратура Надеждинского района в свою очередь сообщила о возбуждении дела об административном правонарушении по факту ненадлежащей очистки дорог. В отношении исполняющего обязанности директора Надеждинского филиала АО «Примавтодор» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). И в преддверии предстоящих осадков главе администрации района и и.о.директора Надеждинского филиала АО «Примавтодор» объявлены предостережения.
Дальнереченская межрайонная, проверив исполнение законодательства при очистке территории от снега и устранения зимней скользкости, выяснила, что более 100 участков автомобильных дорог, придомовых территорий, тротуаров, остановочных пунктов не соответствуют требованиям, предъявленным к их содержанию в зимний период. Прокурор вынес несколько представлений об устранении нарушений, а межрайонный прокурор — постановление о возбуждении в отношении главы Дальнереченского городского округа дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Также вынесены постановления о возбуждении 3 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.21 Закона Приморского края от 05.03.2007 44-КЗ (нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства, установленных муниципальными правовыми актами) в отношении директоров управляющих компаний.
День второй
В ночь с 16 на 17 ноября в южной части Приморского края шли дожди, местами со снегом. Утром 17-го во Владивостоке снег повалил крупными хлопьями, при этом не образуя налипаний на провода и ветви деревьев.
В Артёме снег и дождь несколько раз сменяли друг друга. К середине дня 17 ноября окончательно победил дождь. Из-за положительных температур осадки сохранялись в виде луж. Небольшими белыми хлопьями снег лежал только на траве на обочинах.
«У нас на дорогах снежная каша, под которой течёт вода, но пока тепло и лёд не намерзает. Люди ждали непогоды и на дороги массово не выехали. Затруднений особых нет. Хотя тракторов дорожных служб до полудня на городских трассах не видели», — сообщили жители Уссурийска.
К середине дня из Уссурийска сообщили о понижении температуры и о том, что остатки осадков начали подмерзать. С неба посыпались крупные хлопья снега, но длилось это не долго.
На севере региона, где температуры воздуха по ночам ниже, ситуация была сложнее. Из-за обледенения перевала на территории Спасского района (автодорога «Спасск-Варфоломеевка» 40 км), было введено временное ограничение движения для большегрузов и автобусов до обработки дороги реагентами и очистки участка от обледенения. Дорожники сообщили, что приступили к этим работам.
Филиал «Лазовский» АО «Примавтодор» сообщал, что ведёт очистку от снега и обработку проезжей части противогололедной смесью на автомобильных дорогах Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово и Лазо — Заповедный, а Филиал «Шкотовский» занимался очисткой проезжей части от снега на автомобильной дороге Шкотово — Партизанск. На очистку дороги предприятие направило 122 единицы техники и 170 дорожных рабочих.
Будет продолжение?
Синоптики, оценивая маршрут циклона, считают, что в ночь на 18 ноября он продолжит смещаться вдоль восточного побережья Приморского края. Осадки, местами сильные в виде дождя со снегом и, собственно, снег сохраняться. Гражданам, а особенно автомобилистам следует быть готовым к гололёдным явлениям.
Сильный дождь ожидается на востоке края. На побережье — сильный ветер. Потом с северными потоками вторгается холодный воздух, максимальная температура останется на уровне минимальной, а ночью похолодает до −1…-7 °C. Погода нормализуется к воскресенью, 19 ноября.