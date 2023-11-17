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12:52 (мск), источник: ivbg.ru

Житель Кировска погиб в зоне спецоперации

В ходе спецоперации погиб Павел Пархоменко из Кировска в Ленобласти. Ему было 32 года.

Рядовой Павел Пархоменко погиб 23 августа 2023.

Павел Пархоменко родился в Ижевске, но жил и учился в Кировске. Он окончил профессиональное училище № 23 по специальности автослесарь, электрогазосварщик. С 2011 по 2012 служил в армии в должности водителя.

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