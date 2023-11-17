10:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Холодно и малоснежно: что обещают синоптики в Перми и Пермском крае на ближайшие пять дней
Синоптики дали прогноз погоды в Перми и Пермском крае на ближайшие пять дней ноября.
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В Перми и Пермском крае ожидается холодная погода без существенных осадков.
После аномально теплого периода в Пермский край пришло значительное похолодание. Под влиянием Скандинавского антициклона наступит слабая морозная погода без существенных осадков. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на ближайшие пять дней — до 21 ноября 2023 года.
По данным синоптиков, в пятницу, 17 ноября, на территории Пермского края пройдет снег. Ветер развернется на северо-западный, но по-прежнему будет умеренным. Температурный фон понизится до −7…-2 градусов, в Перми до −4…-2. На дорогах возможна гололедица.
В выходные, 18 и 19 ноября, температура воздуха в Пермском крае опустится до −14 градусов.
В субботу, 18 августа, в Пермском крае ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Исключением будет северо-восточная часть региона, где выпадет небольшой снег. Ветер умеренный северо-западного направления. Столбики термометров ночью опустятся до −9…-4 градусов, в горах до −14. Днем прогрев будет слабым, около −8…-3. В Перми ожидается сухая погода. Ночью похолодает до −7 градусов, днем потеплеет до −5.
В воскресенье, 19 ноября, влияние антициклона сохранится. Слабый снег пройдет в большинстве районов Пермского края, в том числе и в Перми. Температура воздуха ночью и днем окажется на уровне −11…-6, в Перми около −7 градусов.
В понедельник, 20 ноября, погоду на территории Прикамья по-прежнему сформирует антициклон. Облачность увеличится, но пока без существенных осадков. Ветер умеренный юго-западного, южного направления. Температурный фон останется без изменений.
Волна тепла в Перми и Пермском крае будет короткой и снежной.
Во вторник, 21 ноября, погоду в регионе уже определит система Южно-Каспийского циклона. В связи с чем, в Пермском крае будет облачно и снежно. Столбики термометров покажут −12…-7, в Перми −9…-7. Днем потеплеет до −6…-1, в Перми до −3 градусов.
Сильные снегопады отметятся во второй половине дня на юге Прикамья, в том числе и в Перми. Всего выпадет 6−10 мм снега. Прирост высоты снежного покрова составит 6−12 сантиметров. Ветер умеренный юго-восточный. По предварительному прогнозу, волна тепла будет короткой, но снежной.