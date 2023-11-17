11:05 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске разрешили строить снежные горки
Этой зимой дети смогут покататься на горках бесплатно.
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Последние годы действовал запрет на всеми любимую забаву.
После вступления в силу норм по сооружению горок в 2019 году, горки в городских дворах оказались вне закона и дети лишились любимого зимнего развлечения. Об сообщил портал Om1.ru.
В прошлом году ситуация немного сдвинулась с мертвой точки после того, как общественники из Совета Отцов Новосибирской области пробились на прием к замминистра промышленности и торговли РФ. После этого к горочному ГОСТу выпустили разъяснения, которые исключили дворовые снежные горки из него.
В министерстве указали, что ГОСТ не распространяется на снежные горки и горки на склонах, образованные природными условиями.
По словам председателя регионального Совета отцов Новосибирской области Сергея Майорова, под ГОСТ теперь попадают только коммерческие горки.
В этом году билет на платные горки в Новосибирске будет стоить от 350 до 450 рублей, что на 100 рублей больше, чем в прошлом году.