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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Первомайский район Владивостока отремонтируют по нацпроекту

Благодаря «БКД» благоустроят сразу три улицы.

Источник: Комсомольская правда

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в этом году позволил сделать комплексный ремонт более чем на 35 улицах Владивостока. Помимо федерального субсидирования деньги на модернизацию дорожной сети выделяются также из городского и краевого бюджетов. Сейчас дорожники принимают отремонтированные объекты и одновременно готовятся к новому строительного сезону. Уже известно, что в перечень участков, которые преобразятся в 2024 году, вошли сразу три улицы Первомайского района города.

По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, специалисты уже оформили необходимые документы для заключения договора с подрядчиком на ремонт дорог по нацпроекту. Найти исполнителя планируется до конца этого года, чтобы компания смогла заранее закупить все необходимые материалы. Также предстоит согласовать перечень необходимых работ. А уже в начале нового строительного сезона специалисты заступят на объект.

По словам вице-мэра — руководителя управления городских дорог Дмитрия Долгого, комплексный ремонт в следующем году охватит большие и значимые улицы Первомайского района — Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Благодаря нацпроекту здесь не только заасфальтируют проезд, но и модернизируют инженерные коммуникации, сделают новые тротуары, при необходимости починят лестницы и другие объекты прилегающей дорожной инфраструктуры. Новый асфальт в два слоя уложат на участках общей протяженностью 2,6 километра. В завершении рабочие установят необходимые дорожные знаки и нанесут разметку.

«Список улиц, которые будем ремонтировать по другим программам, также будет озвучен заранее. Он сейчас формируется», — отметили в управлении дорог администрации города.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», основная часть комплексного дорожного ремонта в столице Приморья уже завершилась. Работы еще кипят на острове Русский, где приводят в порядок грунтовые участки. Вместо них появится еще 2,3 километра асфальтированных дорог. Напомним, по нацпроекту «БКД» отремонтировали Толстого, помимо асфальтирования здесь возвели подпорную стену и уже поработали озеленители. Масштабный ремонт специалисты провели и на улицах Шуйская и Волжская, а для комфортного проезда автомобилистов по обновленным участкам дорожники построили новый мост через Вторую Речку.

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