11:14 (мск), источник: Комсомольская правда
Первомайский район Владивостока отремонтируют по нацпроекту
Благодаря «БКД» благоустроят сразу три улицы.
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Национальный проект «Безопасные качественные дороги» в этом году позволил сделать комплексный ремонт более чем на 35 улицах Владивостока. Помимо федерального субсидирования деньги на модернизацию дорожной сети выделяются также из городского и краевого бюджетов. Сейчас дорожники принимают отремонтированные объекты и одновременно готовятся к новому строительного сезону. Уже известно, что в перечень участков, которые преобразятся в 2024 году, вошли сразу три улицы Первомайского района города.
По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, специалисты уже оформили необходимые документы для заключения договора с подрядчиком на ремонт дорог по нацпроекту. Найти исполнителя планируется до конца этого года, чтобы компания смогла заранее закупить все необходимые материалы. Также предстоит согласовать перечень необходимых работ. А уже в начале нового строительного сезона специалисты заступят на объект.
«Список улиц, которые будем ремонтировать по другим программам, также будет озвучен заранее. Он сейчас формируется», — отметили в управлении дорог администрации города.
Как ранее сообщала «КП-Владивосток», основная часть комплексного дорожного ремонта в столице Приморья уже завершилась. Работы еще кипят на острове Русский, где приводят в порядок грунтовые участки. Вместо них появится еще 2,3 километра асфальтированных дорог. Напомним, по нацпроекту «БКД» отремонтировали Толстого, помимо асфальтирования здесь возвели подпорную стену и уже поработали озеленители. Масштабный ремонт специалисты провели и на улицах Шуйская и Волжская, а для комфортного проезда автомобилистов по обновленным участкам дорожники построили новый мост через Вторую Речку.