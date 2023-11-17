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11:04 (мск), источник: Наш Красноярский край

В красноярском Татышев-парке уже собрали макушку новогодней елки

А вот основание главного украшения зимних городских праздников еще только готовят.

Источник: Наш Красноярский край

В Красноярске на острове Татышев уже собирают новогоднюю елку — главную в городе. Любители прогулок по острову могут понаблюдать за тем, как в парке готовятся к новогодним праздникам.

Уже почти готов стеклянный купол над сценической площадкой восточной части острова — его подсветка прошла испытания и оказалось, что она круче новогодней иллюминации. У главной городской елки каркас нижней части еще только монтируется, а вот макушка уже собрана. Как известно, она считается самой высокой в России. Говорят даже, что и в Евразии.

Но что касается нашей страны, то факт «елочного» превосходства зарегистрирован в Книге рекордов России — в Красноярске стоит самая высокая новогодняя искусственная ель. Зафиксированная высота 55,6 метра.

Рядом с елкой строятся и горки для катания — пока только деревянные. Дома же красноярцы елки еще не ставят (в основном), а вот светящиеся гирлянды уже появляются на окнах. А некоторые вообще их не снимают круглый год.

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