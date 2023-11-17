11:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Циклон не оставит Хабаровский край 18 ноября
В регионе снова ожидаются сильные осадки.
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В Хабаровском крае продолжает властвовать циклон. В субботу, 18 ноября, опасные метеоявления ожидаются почти на всей территории края. Там пройдет сильный снег, прогнозируется метель, на побережье Татарского пролива — дождь. Ветер усилится до 22 метров в секунду.
В Хабаровске — мокрый снег, на дорогах гололед. Ночью один-три градуса мороза, днем от минус одного до плюс одного. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду с порывами до 21 метра в секунду.
На юге местами сильный мокрый снег. Ночью от минус четырех до плюс одного, днем от нуля до плюс пяти градусов. Ветер северо-восточный и северо-западный, до 10 метров в секунду, иногда усилится в два раза.
В центре региона очень сильные дождь и мокрый снег. Ночью от нуля до −15 градусов, днем от минус двух до плюс пяти. Ветер с северных направлений усилится в порывах до 21 метра в секунду.
На севере региона осадки небольшие. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районе — спокойно. Ночью −4…-20 градусов, днем от минус восьми до плюс одного. Ветер северных направлений, скорость до 12 метров в секунду.