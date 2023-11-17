11:15 (мск), источник: Om1.ru
В Омске объявили о резком ухудшении погоды
Ожидается метель и похолодание.
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В мэрии Омска выпустили сообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий днём 18 ноября и ночью 19 ноября. По прогнозам синоптиков, на Омск обрушатся дождь и мокрый снег. На дорогах образуется гололёд, а ветер усилится до 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.
Также ожидается метель с ухудшением видимости, на дорогах образование снежных заносов. В воскресенье, 19 ноября, резко похолодает.
В связи с этим омичам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, следует обращаться по телефонам: 01,