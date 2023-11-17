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11:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омске объявили о резком ухудшении погоды

Ожидается метель и похолодание.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 0 м/с 93% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Om1.ru

В мэрии Омска выпустили сообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий днём 18 ноября и ночью 19 ноября. По прогнозам синоптиков, на Омск обрушатся дождь и мокрый снег. На дорогах образуется гололёд, а ветер усилится до 15−20 м/с, ночью местами до 24 м/с.

Также ожидается метель с ухудшением видимости, на дорогах образование снежных заносов. В воскресенье, 19 ноября, резко похолодает.

В связи с этим омичам напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, следует обращаться по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78−78−78.

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