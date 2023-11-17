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10:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Путин в Ростове, евреи в турбине: что интересовало россиян на минувшей неделе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноября, ФедералПресс. Фонд «Общественное мнение» выяснил, какие темы из заголовков СМИ интересовали людей больше всего за минувшую неделю: в список попал визит президента Путина в Ростов 10 ноября и последствия погрома в Махачкале.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Евреи, которых искали в турбине самолета», «Путин в Казахстане был и в Ростове», «Путин сказал, что мобилизованные будут служить до конца», — это выдержки из ответов людей.

Всего в опросе приняли участие полторы тысячи человек из 104 населенных пунктов, даты опроса — с 10 по 12 ноября.

Тема СВО в списке интересов традиционно на первом месте, ее отметили 28% респондентов. Далее следуют события в Газе с долей в 23%. На третьем месте — категория «Другое» с долей в 3%, куда попали и возвращение Пугачевой в Россию, и новые банкноты в 5 и 1 тыс. рублей.

Также людей интересовал рост цен, повышение ипотечной ставки и открытие форума «Россия» на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что события в Махачкале и СВО стали главными интересами читателей СМИ в последнюю неделю октября.

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