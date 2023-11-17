Путин в Ростове, евреи в турбине: что интересовало россиян на минувшей неделе

«Евреи, которых искали в турбине самолета», «Путин в Казахстане был и в Ростове», «Путин сказал, что мобилизованные будут служить до конца», — это выдержки из ответов людей.
Всего в опросе приняли участие полторы тысячи человек из 104 населенных пунктов, даты опроса — с 10 по 12 ноября.
Тема СВО в списке интересов традиционно на первом месте, ее отметили 28% респондентов. Далее следуют события в Газе с долей в 23%. На третьем месте — категория «Другое» с долей в 3%, куда попали и возвращение Пугачевой в Россию, и новые банкноты в 5 и 1 тыс. рублей.
Также людей интересовал рост цен, повышение ипотечной ставки и открытие форума «Россия» на ВДНХ.
Ранее сообщалось, что события в Махачкале и СВО стали главными интересами читателей СМИ в последнюю неделю октября.