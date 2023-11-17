15:57 (мск), источник: Om1.ru
Лису возле «Сибирь-Арены» заметили жители Новосибирска
Хищница не реагировала на проходящих людей.
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Жители Новосибирска заметили лису, гуляющую рядом с ЛДС «Сибирь-Арена». Встреча с лисичкой произошла вечером 16 ноября. Очевидцы сняли животное на видео и опубликовали в группе «Бугринский Комитет».
«Бугринский лес не перестаёт удивлять разнообразием фауны! Вчера вечером, рядом с Горским карьером, на краю нашего леса, была замечена лисичка. Рыжая плутовка вела себя непринуждённо, занимаясь своими делами — мышкуя и абсолютно не реагируя на проходящих людей. Как бы она и до наших куропаток не добралась», — написали в посте.
Как сообщили Om1.ru местные жители, хищницу увидели ближе к ЖК «Панорама».
Три года назад, в октябре в 2020 года, на этом же месте уже встречали лисиц.