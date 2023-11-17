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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Канском районе заметили свежие медвежьи следы

Информация передана в полицию.

Источник: Администрация Канского района

В Красноярском крае заметили свежие медвежьи следы. Об этом в социальных сетях пишет администрация Канского района со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.

Следы хищника нашли в районе угольного разреза деревни Сотниково. Эту информацию уже передали в полицию.

Жителей района просят быть осторожными и бдительными. Если вы увидите медведя, то сразу звоните на номер 112.

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