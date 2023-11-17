В России запустят международный аналог «Евровидения»

Министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение», передает «Интерфакс».
«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс “Интервидение”, — сказала Любимова.
Подробнее о планах проведения конкурса рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. «В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Интервидение» — это исторический конкурс эстрадной песни, который в советское время проводился в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Он организовывался одноименной международной организацией в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В организацию входили вещатели стран социалистического лагеря.
Россия не участвовала в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах. После начала спецоперации на Украине организаторы международного конкурса «Евровидение» заявили об отстранении России от участия. Они обеспокоились тем, что включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году «приведет к ухудшению его репутации». В то же время организаторы заверили, что Европейский вещательный союз (EBU) остается «аполитичной» организацией, которая привержена общественной службе, а также защите ценностей культурной конкуренции и объединению слушателей.
Позднее исполнительный директор конкурса Мартин Эстердаль заявил, что отстранение России от участия в «Евровидении» было сложным решением. При этом, по его словам, конкурс должен отстаивать «базовые и высшие ценности демократии», даже заявляя о своей аполитичности.