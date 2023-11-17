11:08 (мск), источник: Om1.ru
Три болезни, которые пугали омичей в последние годы
Омичам, кроме коронавируса, угрожали корь и бешенство.
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Ранее, сообщалось, что в Колосовском районе Омской области скончался мужчина, заразившись бешенством — незадолго до этого его укусила собака. Омская область считается одним из крупнейших природных очагов бешенства. За истёкшие месяца 2023 года в регионе было выявлено 28 неблагополучных по бешенству населённых пунктов, в то время как в 2022 году таких было только 2.
За текущий год с укусами животных к медикам обратились 3 794 человека, из них 1 413 — дети. До случая в Колосовком районе заражение вирусом бешенства и последующая смерть фиксировались в 2004 году.
Специалисты напоминают, что бешенство неизлечимо, спасти человека, которого укусило животное, могут только профилактические прививки, которые необходимо начинать ставить сразу после укуса.
Немало в последние пару лет омичей напугала и корь. Случаи заражения фиксируются по всей стране ещё с прошлого года. В Омске в текущем году было выявлено 18 заболевших, а первые случаи были завезены в марте — заболела приехавшая из Тюмени семья. В 2015 году корь была выявлена у 9 омичей, а в 2014 — у 26. Именно в 2014 была последняя серьёзная вспышка заболевания в регионе.
Корь характеризуется высокой температурой, воспалительными процессами дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже, общей интоксикацией, она даёт серьёзные осложнения и может привести к смерти. Специалисты отмечают, избежать заражения можно, если привить человека ещё в раннем детстве. А если прививки не были получены, по каким-то причинам, то привиться могут и взрослые.
И уже на протяжении нескольких лет беспокойство омичей вызывает коронавирус. Первые заболевшие в Омске появились в 2020 году, новые случаи заболевания продолжают фиксироваться до сих пор, несмотря на то, что симптомы болезни, зачастую, похожи на сезонное ОРВИ. Специалисты напоминают, чтобы минимизировать риски заражения важно мыть руки с мылом, избегать контактов с болеющими людьми, а при первых признаках недомогания обращаться к специалистам.