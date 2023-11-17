11:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В выходные ожидаются дожди и понижение температуры до +5 градусов
Опубликован прогноз погоды на предстоящие выходные дни.
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По данным Узгидромета, в выходные дни по территории Узбекистана ожидается прохождение влажных и более прохладных воздушных масс.
В субботу по республике местами пройдут дожди, в предгорных и горных районах сильные. По Республике Каракалпакстан и Хорезмской области небольшие дожди пройдут в ночные и утренние часы. По Сурхандарьинской области и областям Ферганской долины сохранится сухая погода.
В воскресенье на большей части территории республики дожди прекратятся, лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины местами возможны небольшие осадки.
В горных районах ожидаются осадки (дождь, местами с переходом в снег). Температура воздуха в выходные будет понижаться ночью до +5…+10, днем — до +13…+18 градусов. Местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, 18 ноября возможны порывы до 21−23 м/с. В Ташкенте к воскресенью ночная температура понизится до +7…+9 градусов.