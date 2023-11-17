11:04 (мск), источник: Комсомольская правда
Первый мороз и снег: погода в Самаре в выходные 18−19 ноября
В Самарской области в выходные
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Ближайшие выходные в Самарской области можно считать началом зимы. Северо-западные потоки атлантического циклона принесут в Самарскую область отрицательные температуры воздуха и мокрый снег. Рассказываем подробно, какая погода будет на выходные
Приволжское УГМС сообщает, что в субботу и воскресенье днем установится минусовая температура воздуха: −1…-6 градусов. Переменная облачность, без осадков. В ночь на воскресенье, 19 ноября, ожидаются −3…-8 градусов, а местами по региону столбик термометра опустится до −13 градусов. В оба дня прогнозируют порывистый ветер северного направления, 5−10 м/c.
Яндекс. Погода прогнозирует в субботу днем −3…-5 градусов, но ощущаться они будут как −10 градусов. Ожидается небольшой снег. В ночь на воскресенье −4…-8 градусов. Днем −2…-4 градусов, ясно, без осадков. Ветер в оба дня разного направления, 2−5 м/c. Атмосферное давление 759−764 мм ртутного столба.
По данным Gismeteo.ru, в субботу днем облачно, −1…-4 градусов, без осадков, ветер 6−8 м/c. В ночь на воскресенье ожидается снег, до — 5 градусов. Днем −3…-5 градусов, ясно, слабый ветер. К вечеру может пойти легкий снежок.