11:32 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае
В пятницу в Краснодаре облачно с прояснениями.
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Без существенных осадков. Ветер 6−11 м/с. Температура воздуха днем 9…11°.До 13 тепла в субботу, без осадков. До 10 тепла в воскресенье, дождь.
В Краснодарском крае в пятницу облачно с прояснениями. Местами дождь, ночью в отдельных районах сильный дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер 4−9 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха днем 6…11°; на Черноморском побережье ночью днем 10…15°.
В выходные на Кубани облачно с прояснениями. В субботу без существенных осадков, во воскресенье дождь, в горах с мокрым снегом, местами сильный дождь. Ветер 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью в субботу −1…+4°, местами в восточной половине края 0…-5°, днем в субботу 8…13°. На Черноморском побережье в субботу местами дождь, во воскресенье в отдельных районах сильный дождь. Ветер 6−11 м/с, в воскресенье 12−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с, в отдельных районах порывы 20−24 м/с, в Новороссийске 26−29 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°; днем 11…16°.