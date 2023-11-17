11:12 (мск), источник: Primgazeta.ru
Приморские сыры, хлеб и мясные чипсы стали лучшими товарами России
Всего было отмечено 12 товаров приморских производителей.
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В крае наградили победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Звания лауреата в этом году удостоились 12 товаров приморских производителей, еще 16 стали дипломантами.
Награждение победителей прошло в здании правительства Приморского края. Среди них — хлеб «Идеальная фигура», пирожное суфле АО «Владхлеб», сыр «Качотта с пажитником» компании «Провиант», пастообразные сыры Арсеньевского молокозавода, колбаса «Пепперони» и чипсы из свинины компании «Ратимир».
— Участие и победа в этом конкурсе — не только признание в регионе среди ваших клиентов, но и профессиональной аудитории. Это повод развиваться и идти дальше за пределы вашего города, региона, страны. Правительство Приморского края будет вашим ближайшим помощником, у нас есть программы поддержки предпринимателей, государственных структур, чтобы вы достигали еще более выдающихся показателей, — подчеркнул заместитель председателя правительства края Николай Стецко.
— Итоги конкурса показали, что приморские производители товаров и услуг активно работают над качеством, повышением конкурентоспособности, а значит, и продвижением своей продукции на потребительский рынок, — добавил министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц.
Отметим, Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится в 26 раз. За это время приморские производители неоднократно доказывали высокое качество своих товаров, в крае — 172 лауреата и 388 дипломанта федерального этапа.