11:45 (мск), источник: Комсомольская правда
На выставке-форуме «Россия» покажут видеоролик об Иркутской области
Этот видеоролик был создан командой из Иркутской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На выставке-форуме «Россия» покажут видеоролик об Иркутской области. Новый видеоролик расскажет о необычных фактах Иркутской области, которая раньше включала в себя Гавайи и Аляску. Также будет раскрыта информация о том, что каждый пятый лист бумаги производится в Приангарье, и о специальных продуктах региона — знаменитом омуле и черемуховой муке. Этот видеоролик был создан командой из Иркутской области специально к Дню региона на выставке-форуме «Россия» в Москве.
— В процессе подготовки к выставке команда решала сложную задачу — как заинтересовать гостей стенда не просто фактами, но и передать ценности, атмосферу и чувства, связанные с этой территорией. Поэтому для создания презентационного видеоролика была привлечена местная компания, которая сотрудничала с ведущими специалистами региона, представителями культуры, промышленности и туризма. Объединив свои усилия, они создали живой и интересный сценарий для видеоролика, — поделился первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, Руслан Ситников.
Для создания видеоролика киностудия «Мотор Видео Продакшн» провела 12 съемочных смен и задействовала более 50 человек. Главным героем ролика стал иркутский блогер и ведущий Сергей Ватяков. Съемки проходили на Байкале, в краеведческом и художественном музеях, на Иркутском авиазаводе, в кинотеатре «Художественный» и в «Тальцах».