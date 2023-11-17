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11:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На выставке-форуме «Россия» покажут видеоролик об Иркутской области

Этот видеоролик был создан командой из Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда

На выставке-форуме «Россия» покажут видеоролик об Иркутской области. Новый видеоролик расскажет о необычных фактах Иркутской области, которая раньше включала в себя Гавайи и Аляску. Также будет раскрыта информация о том, что каждый пятый лист бумаги производится в Приангарье, и о специальных продуктах региона — знаменитом омуле и черемуховой муке. Этот видеоролик был создан командой из Иркутской области специально к Дню региона на выставке-форуме «Россия» в Москве.

— В процессе подготовки к выставке команда решала сложную задачу — как заинтересовать гостей стенда не просто фактами, но и передать ценности, атмосферу и чувства, связанные с этой территорией. Поэтому для создания презентационного видеоролика была привлечена местная компания, которая сотрудничала с ведущими специалистами региона, представителями культуры, промышленности и туризма. Объединив свои усилия, они создали живой и интересный сценарий для видеоролика, — поделился первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, Руслан Ситников.

Для создания видеоролика киностудия «Мотор Видео Продакшн» провела 12 съемочных смен и задействовала более 50 человек. Главным героем ролика стал иркутский блогер и ведущий Сергей Ватяков. Съемки проходили на Байкале, в краеведческом и художественном музеях, на Иркутском авиазаводе, в кинотеатре «Художественный» и в «Тальцах».

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