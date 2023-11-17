11:10 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Нижегородцам рассказали, кто ездит по городу с номерами «ВОР», «ХАМ»
Машины принадлежат как бизнесменам, так и простым горожанам.
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Жителям приволжской столицы рассказали, кто ездит по Нижнему Новгороду с «блатными» номерами «ВОР» и «ХАМ». Об этом пишет «NN.RU» со ссылкой на открытую базу данных штрафов.
Оказалось, что в приволжской столице есть машина с номером «В777ОР». Пару лет назад он был закреплен за машиной ГАЗ-3110, владельца которой зовут Виктор. По данным источника собственник занимался продажей легковушек. Позже номер перешел на машину Mitsubishi Lancer, а потом Toyota Camry. Имя владельца этого транспорта Рамин. Он участник строительной фирмы.
Похожий номер В777ОР152 был закреплен на «Газели» и на Mercedes-Benz G-класса.
Еще «блатные» номера нашли на ВАЗ-2107. Авто владела девушка Анна.
Кроме машин с номерами «ВОР» и «ХАМ» по региону ездят авто с регистрационным знаком АУЕ*. Подобную машину нашли у пенсионера Вячеслава. Он ездил с номером в 2001 году, а потом перенес его на ВАЗ-2115, дальше на «Ниву» и опять на ВАЗ-2115.
Также номер А777УЕ152 нашли на BMW X6 в 2009. Потом он перешел к женщине, которую зовут Алия на Toyota Land Cruiser. Несколько раз машины у Алии менялись. Сейчас А777УЕ152 висит на Mazda CX-5.
*движение признано экстремистским.