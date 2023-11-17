11:34 (мск), источник: АиФ Волгоград
О состоянии обгоревших после взрыва на заводе в Волгограде рассказали врачи
Накануне мужчин доставили в 25-ю клиническую больницу скорой медпомощи, с тех пор лучше им не стало, подтверждают медики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мужчины 29-ти и 32-х лет, пострадавшие после взрыва и пожара на заводе на юге Волгограда остаются в реанимации, сообщают в облздраве.
Накануне их доставили в 25-ю клиническую больницу скорой медпомощи. С тех пор лучше им не стало — медики оценивают их состояние как тяжелое.
Взрыв и пожар начался в одном из помещений, принадлежащих компании «Форте Пром Стил ГмбХ». По данным пресс-службы мэрии, вспыхнула скопившаяся там алюминиевая пыль — предприятие занимается выпуском алюминиевых и биметаллических батарей. И это не первый такой случай на заводе — аналогичное происшествие случилось год назад. Тогда один человек погиб, на этот раз о трагических случаях не сообщается.
Пожар начался около 17.00, ликвидировали его, по данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 20.10.
В тот же день в Котлубани Городищенского района случился пожар в воинской части.