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11:34 (мск), источник: АиФ Волгоград

О состоянии обгоревших после взрыва на заводе в Волгограде рассказали врачи

Накануне мужчин доставили в 25-ю клиническую больницу скорой медпомощи, с тех пор лучше им не стало, подтверждают медики.

Источник: Волгоградский облздрав

Мужчины 29-ти и 32-х лет, пострадавшие после взрыва и пожара на заводе на юге Волгограда остаются в реанимации, сообщают в облздраве.

Накануне их доставили в 25-ю клиническую больницу скорой медпомощи. С тех пор лучше им не стало — медики оценивают их состояние как тяжелое.

Взрыв и пожар начался в одном из помещений, принадлежащих компании «Форте Пром Стил ГмбХ». По данным пресс-службы мэрии, вспыхнула скопившаяся там алюминиевая пыль — предприятие занимается выпуском алюминиевых и биметаллических батарей. И это не первый такой случай на заводе — аналогичное происшествие случилось год назад. Тогда один человек погиб, на этот раз о трагических случаях не сообщается.

Пожар начался около 17.00, ликвидировали его, по данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 20.10.

В тот же день в Котлубани Городищенского района случился пожар в воинской части.

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