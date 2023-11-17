11:33 (мск), источник: Om1.ru
День Омской области на выставке-форуме «Россия» в Москве
Рассказываем в онлайн-режиме о работе региональной площадки.
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Пятница, 17 ноября. Этот день на выставке-форуме «Россия» посвящён Омской области. Наш стенд называется «Омск — ты просто космос». Подтверждает это центральная экспозиция павильона Сибирского региона — макет ракеты-носителя «Ангара», которая собирается на заводе «Полёт».
«Спасибо всем, кто принимал участие! Нам доверили создать не только стенд, но и центральную часть павильона. Немногие регионы удостоены такой чести. Наш стенд отражает самое главное — наших людей, учёных и конструкторов, деятелей искусства, спортсменов. Все люди и предприятия, которые работают на благо Российской Федерации», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Также наша площадка усыпана звёздами региональной и федеральной величины — Александр Шлеменко, Евгения Канаева, Алексей Тищенко, Александр Кузюков, Анатолий Коненко и многие другие.