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11:33 (мск), источник: Om1.ru

День Омской области на выставке-форуме «Россия» в Москве

Рассказываем в онлайн-режиме о работе региональной площадки.

Источник: Om1.ru

Пятница, 17 ноября. Этот день на выставке-форуме «Россия» посвящён Омской области. Наш стенд называется «Омск — ты просто космос». Подтверждает это центральная экспозиция павильона Сибирского региона — макет ракеты-носителя «Ангара», которая собирается на заводе «Полёт».

«Спасибо всем, кто принимал участие! Нам доверили создать не только стенд, но и центральную часть павильона. Немногие регионы удостоены такой чести. Наш стенд отражает самое главное — наших людей, учёных и конструкторов, деятелей искусства, спортсменов. Все люди и предприятия, которые работают на благо Российской Федерации», — сказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Также наша площадка усыпана звёздами региональной и федеральной величины — Александр Шлеменко, Евгения Канаева, Алексей Тищенко, Александр Кузюков, Анатолий Коненко и многие другие.

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