11:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 17 ноября
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Байден подписал временный бюджет США без помощи Киеву
Это предотвратило приостановку работы правительства (шатдаун), которая могла произойти сегодня, 17 ноября.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете
Доходы бюджета на 2024 год утверждены в объеме 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026 году — 34,051 триллиона.
Сборная Аргентины с Месси в составе проиграла впервые за год
Сборная Аргентины на своем поле уступила национальной команде Уругвая (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
ВТБ выявил схему мошенников с курсами для финансовых аналитиков
Мошенники начали находить жертв среди людей, ищущих работу, и предлагать им пройти курсы по торговле на финансовых рынках. Войдя в доверие, они уговаривают жертву вложить свои деньги на счет для «получения дохода».
В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России
Рост цен на недвижимость связан с значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее.