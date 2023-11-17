Битва комбайнов и казачий курень: как Ростовскую область представили на форуме «Россия» на ВДНХ

Корреспондент ИА «ДОН 24» посетила экспозицию и поговорила с гостями о впечатлениях.
В первую очередь посетителям предлагают пройти через цифровой туннель. Он полностью состоит из экранов, которые образуют непрерывную панораму с основными фактами о достижениях России.
Стенд Ростовской области расположен в павильоне № 75. Чтобы попасть к нему, нужно пройти от главного входа ВДНХ прямо к центральному павильону, а после свернуть направо и пройти через арки. Они приведут прямо к нужному зданию.
В павильоне № 75 у каждого региона страны есть свой уголок. На стенде Ростовской области гостей встречают казачий курень, конь и битва комбайнов.
«Основным элементом нашего стенда является красный донской конь. Алый, как закаты в Ростовской области. Также это символ нашего туризма. Красный олицетворяет казачью свободу, силу. А какие же казаки могут быть без коня?» — рассказала нашему корреспонденту волонтер Алина, которая приехала помогать на выставку также из донского региона.
Популярностью пользуются соревнования «Битва комбайнов». В этой видеоигре команды проверяют, кто соберет больший урожай. Это тоже одно из достижений нашего региона: Ростовская область бьет рекорды по сбору зерновых.
«Мы с гостями изучаем “Донской алфавит”. Подбираем вопросы, иногда посложнее, иногда попроще. Был вопрос про шелковицу. Девушка очень удивилась, что второе название, которое бытует на Дону, это тютина. Хотя она сама приехала из Ростовской области», — делятся забавными воспоминаниями волонтеры.
«Здесь у нас традиционный казачий курень. На видео, которое имитирует окно, — хутор Старозолотовский, музей под открытым небом. Там сохранено убранство казаков, можно посмотреть, как они жили раньше», — добавила Алина.
В качестве сувениров гостям дают необычные открытки с видами знаковых мест области. Нашему корреспонденту достался маяк в Мержаново. Они сделаны из переработанной бумаги методом ручного литья и содержат семена настоящей степной травы. Если следовать инструкции и правильно посадить их, то она прорастет и будет напоминать о донских полях.
«Мы сами из Ростовской области, поэтому очень приятно быть здесь. Тут все родное, близкое. Мы сюда специально шли, чтобы посмотреть. Всегда хочется порадоваться за свой край. Очень поразила открыточка ручной работы с зернами. Поразила задумка, это так экологично и приятно. Мы по всем стендам ходим, смотрим, уже отправляли почтовые карточки, рисовали игрушку. И игра с комбайнами тоже понравилась, и интерактивный пол. Это действительно наше все», — рассказала посетительница выставки Ольга.
Также на стенде Дона показали подробную презентацию нового жилого квартала «Полет», который сейчас возводят в Ростове на месте старого аэропорта.
Нам удалось поговорить с коренными москвичами и спросить, что они знают о Ростовской области.
«Послушали от девушек волонтеров о казачестве, о комбайновом заводе. Но вообще, меня больше всегда удивляла традиция про вареники — которые с нитками, перцем, солью… Я узнал о ней несколько лет назад от своей подруги из Ростова. Сначала даже не поверил», — поделился житель столицы Олег знаниями о регионе.
Донской стенд, как и на географической карте, соседствует с Донецкой и Луганской народными республиками, Краснодарским краем, Ставропольем.
На центральной аллее ВДНХ каждый регион высадил ель. Сейчас их украшают гирляндами и игрушками к Новому году. Донская елка на очереди.
На форуме день, посвященный Ростовской области, назначен на 16 декабря. Сама выставка «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года.
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