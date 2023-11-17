11:58 (мск), источник: Калининград.Ru
«Не надо злить»: Алиханов раскритиковал планы по демонтажу брусчатки с двух улиц Калининграда
Губернатор выступил за сохранение исторического покрытия на Радищева и Галицкого.
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Власти Калининграда должны сохранить брусчатку на улицах Радищева и Галицкого. Такое мнение высказал губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ вечером в четверг, 16 ноября.
Я живу в центре, улица Радищева не очень далеко от меня. Когда они [власти Калининграда] говорят: «Мы будем реконструировать Радищева и снимать брусчатку». Я говорю: «Ну оставьте. Такой хороший красивый район. Зачем вы это делаете?!» <…> Потом начинается история с Галицкого. И тут уже начинают справедливо возмущаться всякие другие люди. Я сказал Елене Ивановне [Дятловой]: «Во-первых, не чешите, где не чешется. Во-вторых, не надо злить, не делайте этого», — пересказал свой диалог с городскими властями губернатор.
Алиханов считает, что улица Галицкого не требует капитального ремонта. Бюджетные деньги лучше направить на другие дорожные проекты — реконструкцию аллеи Смелых, Киевской, проектирование Толстикова, ускорение строительства моста в районе двухъярусного.
«У нас куча задач, гораздо более серьёзных, чем улица Галицкого. С точки зрения автомобильной нагрузки — это просто смех. И там нормальная брусчатка. Единственное, что нужно сделать — привести в порядок тротуары, сделать освещение и нормальный забор у нашей экологической станции. Сделать его прозрачным, чтобы люди ходили, место прекрасное», — подчеркнул глава региона.
Осенью администрация Калининграда анонсировала ремонт улицы Галицкого. Вдоль дороги планировали обустроить полосу для велосипедистов и парковки. Брусчатку со спуска в районе Московского проспекта решили убрать.
В октябре мэрия выбрала подрядчика для ремонта улицы Радищева от проспекта Победы до Вагоностроительной. По проекту там должны демонтировать брусчатку и уложить асфальт. Работы выполнит ООО «Вираж» из Черняховска. С компанией заключили контракт на 77 млн рублей.