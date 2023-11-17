11:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Новая Горная выделила 20 млн рублей на благоустройство Междуреченска
Компания помогла обновить три городские территории Междуреченска.
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В рамках благотворительной программы «Новая Горная. Импульс развития территорий» компания помогла обновить три городские территории Междуреченска. На эти цели направили 20 млн рублей.
Возле дома по пр. 50 лет Комсомола, 15 капитально отремонтировали проезды, обустроили большую парковку и площадку для отдыха со скамейками и урнами. Также сделали пешеходную дорожку, отмостку по периметру здания и убрали аварийные деревья.
Директор АО «Междуречье» Новой Горной УК Николай Просветов объясняет, что компании важно помогать городу: «В Междуреченске живёт большинство наших сотрудников. Мы хотим, чтобы, возвращаясь с работы, они ехали по хорошим дорогам, жили в домах с комфортными дворами, а дети учились и развивались в достойных условиях».
Новое благоустроенное место отдыха с площадками для детей появилось у жителей 101 квартала. Сквер возле дома по пр. 50 лет Комсомола, 69 обновили по программе «Формирование комфортной городской среды». Компания помогла завершить благоустройство. На выделенные средства заменили покрытие пешеходных дорожек, бордюры, установили новые парковые диваны и урны.
«Общественную территорию на 101 квартале для благоустройства выбрали сами жители во время голосования. А Новая Горная Управляющая Компания проявила инициативу и поддержала наш проект. Благодаря угольщикам удалось сделать комфортное место для горожан», — говорит глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко.
Также Новая Горная УК помогла завершить преображение территории вокруг дворца культуры «Железнодорожник». Во дворе дома по ул. Вокзальная, 64 на проезжей части и подходах к подъездам заменили асфальт и тротуарный бордюр, восстановили газон.
Благотворительная программа «Новая Горная. Импульс развития территорий» направлена улучшение комфортной среды в городах присутствия в сотрудничестве с муниципалитетами. Так, в Междуреченске за прошедший год компания выделила средства на приобретение цифрового звукового оборудования и модернизацию системы вентиляции во дворце культуры «Распадский», подарила новый компьютерный класс филиалу КузГТУ. В Мысках помогла отремонтировать школу № 4. В Новокузнецке профинансировала оснащение электролаборатории в институте горного дела и геосистем СибГИУ, а к 405-летию города жителям шахтёрского Орджоникидзевского района подарила Аллею юных горняков.
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