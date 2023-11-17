11:56 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
В Новосибирске 18 ноября температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов ночью и от +5 до +7 — днём.
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Об этом «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Ветер в субботу, 18 ноября ожидается юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.
В воскресенье, 19 ноября, обещают температуру воздуха от +3 до +5, в течение дня прогнозируют резкое понижение до −4..-6 градусов. Ветер северо-западный от 10 до 15 метров в секунду, порывами до 23.
Также прогнозируют благоприятные метеоусловия для накопления вредных примесей в атмосфере города в выходные. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный.