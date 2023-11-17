11:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Штрафуют за резину и выводят на улицы «кабинетных» работников: начальник ГИБДД Самарской области ответил на вопросы
В Самарской области с 1 декабря начнут штрафовать за отсутствие зимней резины.
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Начальник УГИБД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов ответил на интересующие автовладельцев вопросы. В частности, глава Госавтоинспекции рассказал, как избежать ДТП на скользкой дороге и штрафов за отсутствие зимней резины.
Увеличилось число погибших в ДТП
С начала года смертность в ДТП увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
— Наиболее печальной статистика оказалась за октябрь, когда несколько жестких аварий свели на нет 4% снижение смертности в ДТП за первые девять месяцев года. В общей сложности за 10 месяцев 2023 года произошло 2495 ДТП с пострадавшими, 265 человек погибли, 3201 были ранены. Общий рост по всем показателям составил 1%.
Основная причина ДТП с погибшими — выезд на полосу встречного движения, такие аварии составили 39% всех случаев. Также в Самарской области произошло 48 наездов на пешеходов, далее по статистике идут происшествия с участием пьяных водителей и нарушения проезда перекрестков.
Сотрудники ГИБДД провели анализ ДТП за пять лет и выставляют патрули ДПС на самых опасных участках, по мере необходимости выводя в наряды «кабинетных» сотрудников. Много внимания уделяется профилактической работа с участниками дорожного движения на местах, в СМИ и соцсетях.
Наступил самый опасный период на дорогах
Начальник УГИБД ГУ МВД напомнил водителям о том, что пора менять стиль вождения.
— С наступлением холодов наступил самый опасный период на дорогах. Пока нет снежного покрова, часто появляется туман, быстро происходит загрязнение стекол и фар, которое приводит к ухудшению видимости. Особенно часто происходят наезды на препятствия и пешеходов. Чтобы избежать трагических происшествий, важно соблюдать скоростной режим. Водители должны помнить, что дорожные знаки указывают максимально разрешенную, а не рекомендованную скорость. Если видите, что двигаться в данный момент на конкретном участке быстрее 20 км/ч нельзя, значит так и нужно ехать.
Также Юрий Некрасов напомнил, как важно соблюдать дистанцию, использовать ремни и детские кресла. В условиях слабой видимости стоит держаться как можно правее на проезжей части, избегать обгонов и соблюдать предельную осторожность при развороте или повороте налево.
За резину начнут штрафовать
Начальник Госавтоинспекции отметил, что технический регламент таможенного союза внесены изменения. Если раньше они носили рекомендательный характер, то теперь обязательный — за не соответствующие сезону шины с 1 декабря начнут налагать административное наказание.
— Пора менять резину! По новым требованиям запрещается в летнее время — июнь, июль, август — использовать шипованную резину. В зимнее — с декабря по февраль — летнюю. Резина в холодное время может быть шипованной или нет, но обязательно с официальным допуском для эксплуатации в холодное время года. Правило действует для легковых машин или грузовых до 3000 кг.
Отдельное внимание сотрудники ГИБДД уделяют тому, чтобы напомнить организациям, ответственным за эксплуатацию дорог, о требовании ГОСТов.
— Мы провели работу с владельцами дорог, чтобы они имели достаточный запас противогололедных материалов. При не соответствии требованиям по содержанию дорог будем привлекать виновных юридических и физических лиц к административной ответственности. Прокуратура также ведет постоянный контроль, чтобы избежать повторения ситуация прошлых лет, когда дороги заужались из-за некачественной уборки.