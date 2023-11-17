11:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc
2,8 млн подписчиков собрали кузбасские госпаблики
Официальные страницы в социальных сетях обязаны вести все государственные учреждения.
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Как сообщает губернатор Кемеровской области, больше 2,8 млн подписчиков собрали кузбасские госпаблики. Официальные страницы должны вести все госучреждения.
«Для них это эффективная площадка размещения актуальной информации о своей деятельности, о событиях в мире, стране и регионе, а также возможность получить обратную связь от жителей. Не выходя из дома кузбассовцы могут решить свои проблемы, а значит и сделать жизнь в регионе ещё более комфортной и привлекательной», — пишет Сергей Цивилев.
Среди кузбасских пабликов самые популярные паблики правительства Кузбасса, города Кемерова, Регионального центра спортивных сооружений Кузбасс, Новокузнецкого драмтеатра, Театра для детей и молодёжи, администрации Новокузнецка.
Однако кузбассовцы не согласны с тем, что вопросы можно решить из дома. Так, один из подписчиков пишет: «Нас власть не слышит, не хочет даже, можно сказать, слышать, они решают свои проблемы, а на проблемы народа они забили. Я четыре письма писала на губернатора и ни на один не получила ответ».
А с конца октября через официальные паблики в соцсетях можно записаться к врачу.