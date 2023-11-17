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11:50 (мск), источник: АиФ Кузбасc

2,8 млн подписчиков собрали кузбасские госпаблики

Официальные страницы в социальных сетях обязаны вести все государственные учреждения.

Как сообщает губернатор Кемеровской области, больше 2,8 млн подписчиков собрали кузбасские госпаблики. Официальные страницы должны вести все госучреждения.

«Для них это эффективная площадка размещения актуальной информации о своей деятельности, о событиях в мире, стране и регионе, а также возможность получить обратную связь от жителей. Не выходя из дома кузбассовцы могут решить свои проблемы, а значит и сделать жизнь в регионе ещё более комфортной и привлекательной», — пишет Сергей Цивилев.

Среди кузбасских пабликов самые популярные паблики правительства Кузбасса, города Кемерова, Регионального центра спортивных сооружений Кузбасс, Новокузнецкого драмтеатра, Театра для детей и молодёжи, администрации Новокузнецка.

Однако кузбассовцы не согласны с тем, что вопросы можно решить из дома. Так, один из подписчиков пишет: «Нас власть не слышит, не хочет даже, можно сказать, слышать, они решают свои проблемы, а на проблемы народа они забили. Я четыре письма писала на губернатора и ни на один не получила ответ».

А с конца октября через официальные паблики в соцсетях можно записаться к врачу.

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