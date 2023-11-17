В РФ отметили снижение численности казачьего общества в последние несколько лет

«Последние несколько лет мы, к сожалению, фиксируем снижение численности казачьего общества. По сравнению с прошлым годом она снизилась почти на 9 тыс. человек, это комплексная проблема, которая включает в себя и потери казаков в СВО, и естественную смертность в силу возраста, и слабую заинтересованность со стороны молодежи вступать в казачьи общества», — сказал он.
Баринов добавил, что нужно проявлять повышенное внимание к казакам, которые возвращаются после участия в СВО. Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда уточнил, что сейчас более 25 тыс. казаков в составе 18 казачьих добровольческих отрядов принимают участие в специальной военной операции.
«Из них 1 260 из 1 700, представленых к государственным наградам, уже награждены», — отметил он.
Долуда уточнил, что всего казачьи общества насчитывают около 149 тыс. человек, и из них всего 60 тыс. могут принимать участие в СВО. Он пояснил, что с начала 2023 года все войсковые казачьи общества приступили к боевой подготовке, вернулось понимание, что «казак, прежде всего, — воин».
Руководитель ФАДН отметил, что была создана рабочая группа по формированию структуры казачьих обществ в новых регионах РФ. «Сейчас уже есть инициативные граждане, желающие создать казачьи общества, однако с учетом ведения боевых действий, пробелов в региональном законодательстве с этим придется немного подождать. Без участия казаков, которые сейчас воюют, было бы не совсем правильно создавать казачьи общества в новых субъектах», — пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал самоотверженность молодых казаков при защите страны в ходе специальной военной операции.