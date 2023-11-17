12:08 (мск), источник: АиФ Волгоград
8-ю и 9-ю награды вручили сыну главы Чечни, избившему волгоградца в СИЗО
За что их удостоен Адам Кадыров, на днях объяснил глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.
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Еще две высоких награды вручили сыну главы Чечни Адаму Кадырову, который через неделю отметит свое 16-летие.
За ратный труд во славу Отечества подростку, занимающему должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики, вручили орден «Трудовая доблесть России». Девятой наградой стала медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
О сыне Рамзана Кадырова широкой общественности стало известно после того, как он избил в СИЗО заключенного Никиту Журавеля, совершившего поджог Корана на фоне мечети в Волгограде. По данным ФСБ, студент из Севастополя действовал по наущению СБУ. В поддержку Адама высказались его отец и дядя — депутат Госдумы Адам Делимханов. Следом на подростка посыпались государственные награды республик с преобладающим мусульманским населением.
За что их удостоен Адам Кадыров, на днях объяснил глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.