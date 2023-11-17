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15:05 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Ночные заморозки и гололед ожидаются в Беларуси 18 ноября

В субботу будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь по юго-западу пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман.

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Источник: belta.by

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные заморозки (до минус 9 градусов) и гололед ожидаются в Беларуси 18 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь по юго-западу пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах прогнозируется слабый туман. Местами образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от 0 до минус 6 градусов, а местами от минус 7 до минус 9. Днем столбик термометра покажет минус 3 — плюс 3 градуса.

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