12:27 (мск), источник: Комсомольская правда
Водный маршрут из Ростова к новым регионам планируют запустить в 2026 году
Водные пассажирские перевозки запустят между Ростовской областью и ДНР.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Соглашения о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок между Ростовской областью, ДНР, ЛНР и Херсонской областью подписали в Москве на «Транспортной неделе-2023». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Сейчас Ростовскую область и ДНР связывают 32 автобусных маршрута, также курсируют поезда. Теперь регионы будут развивать и водные пассажирские перевозки.
В 2026 году, после поставки судов «Метеор М», должны открыть маршрут «Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Бердянск». Также в рамках соглашения собираются улучшить причальную инфраструктуру.
Что касается сообщения между Ростовской областью и ЛНР, то в этом случае потребность также покрывают 23 автобусных маршрута. По этому направлению продолжат стимулировать перевозки, развивать инфраструктуру и создавать новые маршруты. Такое же соглашение заключили и с Херсонской областью.
— Перед нами стоит задача по развитию маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность новых субъектов России. Мы поступательно движемся в этом направлении, расширяя автобусную маршрутную сеть и планируя дополнительные виды перевозок, — прокомментировал заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.